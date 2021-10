Das Verkehrskommissariat Bochum ermittelt jetzt in dem Fall.

Verkehrsunfall Autofahrerin in Bochum verletzt – Beteiligter alkoholisiert

Bochum. Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall an einer Kreuzung in Bochum verletzt worden. Ein Unfallbeteiligter war alkoholisiert.

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum ist eine Autofahrerin (47) verletzt worden.

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr war die Bochumerin auf der Stockumer Straße in Richtung Langendreerholz unterwegs. Nach Polizeiangaben fuhr ein 43-jähriger Dortmunder mit seinem Auto im Kreuzungsbereich von rechts aus der Grabelohstraße kommend in die Kreuzung ein. Beide kollidierten.

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille

Mit einem Rettungswagenteam wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Dortmunder selbst blieb unverletzt, er wirkte aber augenscheinlich alkoholisiert - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum