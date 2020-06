Autofahrerin bei Abbiege-Unfall in Bochum schwer verletzt

Bochum. Ein 24-jährige Autofahrerin ist am Stadtpark Bochum mit einem abbiegenden Auto kollidiert und verletzt worden. Sie wird jetzt stationär behandelt.

Unfall ereignete sich an der Kreuzung Bergstraße/Gudrunstraße

Laut Polizei befuhr die Frau aus Castrop-Rauxel am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Bergstraße stadtauswärts in Höhe des Stadtparks. An der Einmündung Gudrunstraße kam ihr ein 20-jähriger Bochumer mit seinem Auto entgegen. Er wollte nach links in die Gudrunstraße abbiegen und kollidierte mit dem Wagen der 24-Jährigen.

Der 20-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.