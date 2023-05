Autofahrer stößt mit Laterne zusammen – 15.000 Euro Schaden

Bochum. Ein Autofahrer ist in Bochum von der Straße abgekommen und mit einer Laterne zusammengestoßen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein Autofahrer (33) ist am Dienstagvormittag in Bochum auf der Engelsburger Straße von der Straße abgekommen und mit einer Laterne zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Bochumer gegen 11.15 Uhr in Richtung Essener Straße, als er in Höhe der Engelsburger Straße 63 von der Fahrbahn auf die Mittelinsel abkam.

Der Bochumer wurde leicht verletzt, er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Laterne musste neu aufgestellt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum