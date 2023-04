Autobahntunnel in Bochum werden gewartet: Vollsperrungen

Bochum. Zwei Autobahntunnel in Bochum werden in den Osterferien zeitweise voll gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten in der Nacht.

Die Autobahn Westfalen wartet die Sicherheitstechnik in den Tunneln Grumme (A40) und Rombacher Hütte (A448) in Bochum. Deswegen werden sie an einigen Nächten in den Osterferien voll gesperrt.

Der Rombacher Hütte Tunnel zwischen Eppendorf und Weitmar wird von Dienstag (11.4.) bis Donnerstag (13.4.) jeweils zwischen 21 und 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Verkehr wird über innerstädtische Straßen in Bochum umgeleitet

Im Tunnel Grumme zwischen Ruhrstadion und Harpen steht dem Verkehr in der Nacht von Donnerstag (13.4.) auf Freitag (14.4.) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der Nacht von Freitag (14.4.) auf Samstag (15.4.) ist der Tunnel von 22 bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Umleitungen sind mit dem roten Punkt ausgeschildert und führen jeweils über innerstädtische Straßen.

