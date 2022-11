Autobahnkreuz Bochum/Witten: Abfahrten werden gesperrt

Bochum. Wegen Fahrbahnsanierungen werden einige Abfahrten am Autobahnkreuz Bochum/Witten gesperrt. Hier sind die genauen Einzelheiten.

Am Autobahnkreuz Bochum/Witten werden Fahrbahnen saniert. Dazu müssen in zwei Nächten jeweils von 20 bis 5 Uhr Spuren und Abfahrten gesperrt werden, teilt die Autobahn GmbH mit.

Am Mittwoch (30.11.) wird auf der A 43 in Richtung Wuppertal auf Höhe des Kreuzes die rechte Fahrspur gesperrt. Darum ist es nicht möglich, auf die A 44 Richtung Witten und auf die A 44/A 448 Richtung Bochum auszufahren. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt über die Anschlussstelle Witten-Heven ausgeschildert.

Auch die Bochumer Abfahrt von der A 44 auf die A 43 Richtung Münster ist betroffen

Am Donnerstag (1.12.) finden die Arbeiten in der Parallelfahrbahn der A 43 in Richtung Münster statt. Dort kann der Verkehr von der A 44 (Fahrtrichtung Bochum) nicht auf die A 43 in Richtung Münster abbiegen. Auch an dieser Stelle ist eine Umleitung mit rotem Punkt ausgeschildert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum