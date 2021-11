Autobahn A 40: Verkehrsbehinderungen ab dem Kreuz Bochum

Bochum. Auf der Autobahn A 40 kommt es zwischen Bochum-Harpen und Dortmund zu Verkehrsbehinderungen. Ein Fahrstreifen wird zeitweilig gesperrt.

Auf der A 40 zwischen dem Kreuz Bochum und dem Anschluss an die B 1 in Dortmund kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer sollten in der nächsten Woche achtsam sein.

Arbeiten an der A 40 ab Kreuz Bochum täglich zwischen 8 und 15 Uhr

Wie das Unternehmen Autobahn Westfalen mitteilt, wird dann streckenweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Der Grund sind Reinigungsarbeiten an der Entwässerungssystem der Autobahn. Im Abschnitt der A 40 zwischen Kreuz Bochum, Höhe Ruhr Park Einkaufszentrum, und der Stadtgrenze Dortmund kommt es deswegen ab Anfang der nächsten Woche jeweils von 8 bis 15 Uhr zu Behinderungen.

Die Arbeiten beginnen am Montag (22.11.) in Fahrtrichtung Dortmund und wandern entlang der Autobahn. Je nach Fortschritt wird die Reinigung dann auch noch in den folgenden Tagen in beiden Fahrtrichtungen fortgesetzt. Dabei werden die Wasserabläufe von Laub und anderen Verschmutzungen befreit.

