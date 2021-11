Autobahn A 40: Fahrstreifen fallen wegen Gehölzpflege weg

Gehölzpflegearbeiten stehen auf der Autobahn A 40 zwischen Bochum-Werne und Bochum-Harpen an. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bochum. Zu Störungen kann es am Freitag, 19. November, auf der Autobahn A40 in Bochum kommen. Fahrspuren fallen weg, der Grund: Gehölzpflege.

Das Unternehmen Autobahn Westfalen schneidet Bäume und Sträucher an der A 40 bei Bochum und Gelsenkirchen. Deswegen steht dem Verkehr streckenweise ein Fahrstreifen weniger zur Verfügung.

Am Freitag (19.11.) wird von 9 bis 12 Uhr zwischen Bochum-Werne und Bochum-Harpen in Fahrtrichtung Essen gearbeitet. Die Arbeiten wandern dabei entlang der Autobahn. Dabei werden auch in den Kreisfahrbahnen des Kreuzes Bochum Gehölze geschnitten.

Am Samstag (20.11.) wird dann in diesen Kreisfahrbahnen gehäckselt. Deswegen müssen die „Kreisel“ im Zeitraum von 8 bis 17 Uhr zeitweise einzeln gesperrt werden. Der Verkehr wird mit rotem Punkt durch das Kreuz umgeleitet.

Auch an der A 42 steht zeitweilig nur ein Fahrstreifen zur Verfügung

Am Montag (22.11.) wechseln die Arbeiten auf die A 42 zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Zentrum in Fahrtrichtung Essen. Auch hier steht streckenweise von 9 bis 15 Uhr nur ein Fahrstreifen zu Verfügung.

