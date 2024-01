Auto von Stein getroffen: Bochumer Polizei sucht Zeugen

Bochum Schreck am frühen Morgen: Ein Pflasterstein kracht in Bochum auf die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Wurde er von einer Brücke geworfen?

Auf der Straße Harpener Feld in Bochum-Harpen ist es am Montagmorgen (29. Januar) zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Gegen 1.30 Uhr traf das Auto eines 36-jährigen Bochumers ein Stein. Er war stadteinwärts unterwegs und befand sich auf der Höhe des Harpener Feld 1 vor der Brücke am Castroper Hellweg, als der Pflasterstein auf die Frontscheibe und Motorhaube krachte.

Der 36-Jährige kam mit einem Schrecken davon, seine Windschutzscheibe ist laut Polizeipressesprecherin Gianna Isabella Kruck jedoch massiv beschädigt.

Bochumer Polizei bittet um Hinweise

Der Autofahrer selbst habe demnach nur den Knall gehört und nichts sehen können. Die Polizei schließe jedoch nicht aus, dass jemand den Stein von der Brücke auf das Auto geworfen hat. „Es kommt ja leider immer wieder vor, dass gezielt Steine auf Fahrzeuge geworfen werden“, so Kruck. Nun hoffe die Polizei auf Hinweise.

Das Verkehrskommissariat hat laut Polizeimeldung die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 0234 909-5264 können sich Zeugen mit ihren Beobachtungen melden.

