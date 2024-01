In einen Autounfall in Bochum-Weitmar waren drei Autos verwickelt.

Rettungseinsatz Auto landet auf Dach – Vier Verletzte bei Unfall in Bochum

Bochum Am Samstagnachmittag sind in Bochum-Weitmar mehrere Autos verunglückt. Vier Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus, darunter ein Kind.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Bochum-Weitmar sind vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind an einer Ampel auf der Hattinger Straße drei Autos ineinander gefahren.

Gegen 15.10 Uhr war eine 45-jährige Bochumerin mit ihrem Auto auf der Hattinger Straße in Richtung Linden unterwegs. An der Kreuzung zur Wasserstraße fuhr sie auf das Auto einer 25-jährigen Bochumerin auf, die im Rückstau an der roten Ampel stand. Nach eigenen Angaben sei die 45-Jährige von der tief stehenden Sonne geblendet worden und habe den Rückstau zu spät gesehen. Sie habe versucht, nach links auszuweichen, den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können.

Passanten holten die Verletzten aus dem Auto

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 25-Jährigen in ein weiteres Auto einer 53-Jährigen aus Velbert geschoben. Zeitgleich kippte das Auto der 45-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Passanten halfen der Frau und ihrem 12-jährigen Sohn, der mit im Fahrzeug saß, aus dem umgekippten Auto heraus. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sperrte die Hattinger Straße für die Dauer der Unfallaufnahme.

