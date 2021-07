Auto fährt über Rot – und gefährdet Frau und Mädchen (5)

Bochum. Eine Mutter und ihre Tochter sind beim Überqueren der Wittener Straße von einem heranrasenden Auto gefährdet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Autos, das am Donnerstag, 22. Juli, gegen 14.40 Uhr an der Wittener Straße in Höhe Freigrafendamm trotz roter Ampel über einen Fußgängerüberweg gefahren ist und damit eine Frau und ihre fünfjährige Tochter gefährdet hat.

Das Auto sei „mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit“ in die Lücke zwischen der auf einem Fahrrad vorfahrenden Tochter und der Mutter gefahren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsgefährdung aufgenommen und bittet unter Tel. 0234/ 909 -5206 um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum