Unfallflucht Auto fährt dreijähriges Kind in Bochum an – Krankenhaus

Bochum. Ein Mädchen ist in Bochum bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf einem Gehweg. Die Fahrerin verschwand.

Ein dreijähriges Mädchen ist in Bochum-Wattenscheid von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Laut Polizei war das Kind am Donnerstag gegen 15.50 Uhr mit seiner 28-jährigen Mutter aus Bochum auf einem Gehweg an der Swidbertstraße zu Fuß in Richtung Hochstraße unterwegs. In Höhe der Swidbertstraße 1b (nahe der Voedestraße) soll eine Autofahrerin auf den Gehweg gefahren, ein wenig zurückgesetzt und dabei die Dreijährige angefahren haben. Das Kind stürzte.

Polizei Bochum bittet um Hinweise zu einem schwarzen Pkw

Die unbekannte Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Hochstraße fort, ohne sich zu kümmern. Das verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Fahrzeug soll schwarz sein. Darin sollen zwei nicht näher beschriebene Frauen, etwa 50 bis 60 Jahre alt, gesessen haben. Hinweise an die Polizei unter 0234 909 5206.

