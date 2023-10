Ein Rollerfahrer (75) ist in Bochum an einer roten Ampel von einem hinter ihm stehenden Auto angefahren worden.

Unfall Auto fährt an roter Ampel los – Rollerfahrer schwer verletzt

Bochum. Ein Rollerfahrer (75) ist in Bochum an einer roten Ampel von einem hinter ihm stehenden Auto angefahren worden. Der Mann wurde schwer verletzt.

Ein Rollerfahrer (75) ist bei einem Unfall an einer roten Ampel an der Wittener Straße/ Ümminger Straße am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war nach ersten Ermittlungen ein Autofahrer (42) gegen 17 Uhr bei roter Ampel angefahren und auf den vor ihn wartenden Rollerfahrer aufgefahren. Der 75-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. (Lesen Sie auch: Was die Krankenhausreform für Bochum bedeutet)

