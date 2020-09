Auto schleudert aufs Dach – Bochumer (18) schwer verletzt

Bochum. Ein Bochumer hat am Montag (14. September) die Kontrolle über sein Auto verloren. Es drehte sich auf den Kopf. Der Mann wurde schwer verletzt.

Schwerer Unfall in Günnigfeld: Ein 18-jähriger Bochumer hat am Montagnachmittag (14. September) die Kontrolle über sein Auto verloren, das sich auf das Dach gedreht hat. Er wurde schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Die Straße Aschenbruch war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Gegen 14.45 Uhr war der junge Bochumer mit seinem Auto in Bochum-Günnigfeld unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Hausnummer 72 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen prallte gegen ein geparktes Auto, drehte sich dadurch aufs Dach und blieb dann kopfüber liegen. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, so die Polizei weiter.

Schwerer Unfall in Bochum: 10.000 Euro Sachschaden

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

