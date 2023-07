Ausstellung in Bochum zeigt die heißesten Sommertrends

Der Hattinger Künstler Philipp Valenta zeigt eine neue Ausstellung in der Galerie Januar in Bochum-Langendreer.

Bochum-Langendreer. Mit flüchtiger Mode und bleibenden Werten beschäftigt sich Philipp Valenta in der Galerie Januar in Bochum. Die Besucher mischen aktiv mit.

Der neue Sommer-Look: Mit den Auswüchsen und Annehmlichkeiten der Konsumgesellschaft spielt der Titel einer neuen Ausstellung, die noch bis 24. August in der Galerie Januar an der Eislebener Straße 9 in Bochum zu sehen ist.

Neue Ausstellung in Bochum erzählt von Mode und wahren Werten

Anders als man vielleicht vermuten könnte, hat der Hattinger Künstler Philipp Valenta die kleine Kunstgalerie in Langendreer dafür nicht in einen Modetempel verwandelt. Vielmehr schafft er einen lebendigen Concept-Store, in dem die Grenzen zwischen Kunst und Alltag verschwimmen.

Der doppeldeutige Titel greift bewusst die Slogans und Werbestrategien der Mode- und Medienbranche auf, indem die Galerie Januar ein vermeintlich frisches Design für die Sommermonate bekommen hat. Gleichzeitig kommentiert Valenta damit unsere flüchtige Welt, die von immer neuen Trends und Moden geprägt ist.

Besucher stöbern wie in einem Second-Hand-Shop

Philipp Valenta setzt sich in seinen konzeptuellen Arbeiten gern mit den finanziellen, kulturellen und gesellschaftlichen Werten unserer Zeit auseinander. Diesmal stellt er die Frage nach dem Wert von bleibenden Dingen, die womöglich eine längere Halbwertszeit haben als eine neue Bluse für den Sommer. Eine besondere Komponente erhält die Ausstellung durch einige Gegenstände, die aus dem Nachlass von Valentas verstorbener Mutter stammen.

Ähnlich wie in einem Second-Hand-Shop haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Kleidungsstücke zu erwerben und die Präsentation der Ausstellung aktiv mitzugestalten. So bekommt man die Möglichkeit, über den individuellen und gesellschaftlichen Wert von Mode und persönlichen Gegenständen nachzudenken. Philipp Valenta studierte an der Bauhaus-Universität in Weimar und an der Kunstakademie in Münster.

Geöffnet: donnerstags von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung. Info: galerie-januar.de

