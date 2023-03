Ausstellung auf Haus Kemnade zeigt kunstvolle Schnitzfiguren

Bochum-Stiepel. „Netsuke“ haben in Japan eine lange Tradition. Der Sammler Kurt Ehrich trug eine stattliche Kollektion zusammen. Jetzt kommt sie nach Bochum.

Das kulturhistorische Museum auf Haus Kemnade in Bochum zeigt eine neue Wechselausstellung, die all jene interessieren dürfte, die sich gern vom Zauber aus Fernost einfangen lassen. Unter dem Titel „Faszination Japan“ sind kleine „Netsuke“ aus der Sammlung von Kurt Ehrich zu sehen. Darunter versteht man kunstvoll gefertigte Schnitzfiguren, die in Japan als Gegengewicht bei der Befestigung von Gegenständen am Gürtel des Kimonos benutzt wurden.

Neue Wechselausstellung auf Haus Kemnade

Ehrich war von der Kultur und den kunsthandwerklichen Präzision Japans fasziniert und trug eine ebenso außergewöhnliche wie umfangreiche Kollektion zusammen. Für den Kurator Gerhard Philipp sind die Netsuke ein vielfältiger Ausdruck der japanischen Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts: „Sie verkörpern Anspielungen auf kulturelle Entwicklungen und Inhalte“, sagt er. „Von ihnen geht eine ganz eigene Magie aus.“

Im kulturhistorischen Museum auf Haus Kemnade ist eine neue Ausstellung zu sehen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die aktuelle Ausstellung zeigt und beschreibt an ausgewählten Beispielen der Sammlung Ehrich die Stellung der Netsuke in ihren kulturellen Zusammenhängen. Viele der Motive finden sich auch auf Holzschnitten und moderner Grafik wieder. Auch an Objekten der heutigen Alltagskultur lassen sich Reminiszenzen an die „alte Zeit“ finden.

Führungen am Wochenende

Schwerpunkt der Sammlung Ehrich sind kleine aus Holz, Horn, Bein oder Elfenbein geschnitzte Kostbarkeiten, die in Japan als Netsuke bezeichnet werden. Diese kleinen Kunstwerke zeigen mythische Gestalten wie Glücksgötter, Fabelwesen, Tiere und Menschen.

Ein anderer Teil der Ausstellung öffnet einen Blick auf Bochums japanische Partnerstadt Tsukuba. Sie ist in den 1960er Jahren als „Stadt der Wissenschaft“ entstanden. (sw)

Zu sehen bis 17. Juni: Di. bis So. von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, finden Führungen mit dem Kurator Gerhard Philipp statt. Beginn: jeweils 15 Uhr.

