Ausschuss entscheidet im Januar

Die Bezirksvertretung Süd steht einer Fahrbahnreduzierung auf der Universitätsstraße positiv gegenüber. Auch wenn das Gremium zu diesem Thema in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag „nur“ angehört wurde, zeigt es in dem einstimmigen Votum breites Einvernehmen. Speziell auch die Idee mit dem Radweg kommt bei den Lokalpolitikern gut an.

Ob den Autofahren auf der Universitätsstraße am Ende dann wirklich durchgängig nur noch zwei Fahrbahnen zur Verfügung stehen werden, entscheidet am 14. Januar 2020 der Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität.