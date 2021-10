Auslandsaufenthalt? Messe in Bochum informiert Interessierte

Bochum. Wer vor oder nach dem Abi ins Ausland möchte, kann sich bei der Jugendbildungsmesse in Bochum informieren. Sie findet am 30. Oktober statt.

Wer sich über verschiedene Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes informieren möchte, kann das in Bochum auf der Jugendbildungsmesse tun. Die Spezialmesse für Auslandsaufenthalte findet am Samstag, den 30. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in der Hildegardis-Schule in Bochum statt. Der Eintritt ist frei.

Dabei sind internationale Bildungsexperten und ehemalige Teilnehmenden – ebenso wie „Weltweiser“, ein Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe. Vor Ort gibt es eine unabhängige Beratung zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit, „Work and Travel“, Au-Pair sowie Praktikum bzw. Studium im Ausland.

Auslandsaufenthalt rotz Corona: „Jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu informieren“

„Auch in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen muss der Traum vom Auslandsjahr nicht platzen. Vielmehr ist jetzt der Zeitpunkt, sich zu informieren, welche Programme weiterhin möglich sind und wohin die Reise gehen kann“, so der Veranstalter.

