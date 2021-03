Ausgewanderte Bochumer in aller Welt: Alle Folgen der Serie

USA, Südafrika, Australien – sie haben Bochum den Rücken gekehrt. Warum haben die Menschen ihre Heimat verlassen? Wie leben sie heute, viele Kilometer weit weg? Das haben wir Auswanderer in unserer neuen Serie „Bochumer in aller Welt“ gefragt.

Bochumer in aller Welt

Bochum. USA, Südafrika, Australien – sie haben Bochum den Rücken gekehrt. Hier gibt es alle Folgen unserer Auswanderer-Serie „Bochumer in aller Welt“.

Es war die Liebe, das Studium, der Job oder einfach das Fernweh, welches die Protagonisten unserer künftigen Serie fortlockte. Sie alle haben Bochum den Rücken gekehrt – nicht nur für einen Urlaubsaufenthalt oder ein Auslandspraktikum, sondern dauerhaft.

Unsere Protagonisten hat es 16.000 Kilometer weit bis nach Australien geführt, teilweise aber auch nur einen gefühlten Katzensprung – über die Grenze bis in die Schweiz. Manche der ehemaligen Bochumer haben durch ihre Biographien bereits Wurzeln im Ausland, für manche war die neue Heimat aber komplett fremd, ebenso die Sprache.

Was bewegt Bochumer, die Heimat dauerhaft zu verlassen?

War die Auswanderung geplant oder geschah sie Hals über Kopf und man blieb einfach im Ausland hängen? Besuchen die Ausgewanderten Bochum noch regelmäßig oder war der Wegzug ein endgültiger Schnitt mit der Heimat? Was vermissen sie an Bochum – sind es Currywurst, Stadion und Bermuda-Dreieck oder doch etwas anderes? Was ist der Vorzug der neuen Heimat? War Zurückkommen jemals eine Option?

Wie viele Bochumer jährlich auswandern, darüber gibt es keine genauen Zahlen. Was man aber weiß: 2019 verzeichnete die Stadt 3392 Fortzüge ins Ausland, 2018 waren es 4198. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Alles Auswanderer im klassischen Sinne sind das aber bei weitem nicht: Gezählt werden nämlich auch jene, die beispielsweise nur für einen Au-Pair Aufenthalt oder für ein Studium in unserer Stadt waren. Bundesweite Daten verraten aber: Laut Statistischem Bundesamt wanderten 2015 fast 140.000 Deutsche aus. Die bevölkerungsreichsten Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind stets Spitzenreiter.

Alle Folgen von „Bochumer aus aller Welt“:

Teil 1: Bochumer wandert in die USA aus – und lernt Obama kennen

Harald Cordes ist in Bochum geboren und aufgewachsen. Die Liebe brachte ihn in die USA – wo er heute mit Frau Nancy und zwei Kindern lebt. Foto: Harald Cordes

Harald Cordes verliebte sich in eine Amerikanerin und wanderte in die USA aus. Er feierte Weihnachten schon im Weißen Haus, mit Barack Obama. Hier gibt es den ganzen Artikel.

Bochumer machte Karriere als Professor in der Schweiz

Eric Nowak lebt heute in der Schweiz. Gern erinnert er sich an seine Jugend in Bochum zurück. Foto: Nowak

Eric Nowak wuchs in Bochum auf, lebt heute in der Schweiz und lehrt als Wirtschaftsprofessor. Warum er schon in der 11. Klasse die Stadt verließ. Hier gibt es den ganzen Artikel.

