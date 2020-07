Das Eisenbahnmuseum Dahlhausen zählt zu den Top-Attraktionen in Bochum.

Freizeit Ausflüge in Bochum: Das sind die besten Tipps für den Sommer

Bochum. Die schönsten Ausflügen in Bochum: Diese Liste macht Lust auf Freizeit vor der Haustür. Das sind die schönsten Ausflüge, Radtouren und Aktionen.

Urlaub in der eigenen Stadt muss nicht langweilig sein. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Urlaub für viele Bochumer Familien aus. Für spannende und entspannende Ausflüge muss man aber gar nicht weit fahren. Die WAZ-Serie „Ferien vor der Haustür“ macht Lust auf Freizeitaktivitäten in Bochum.

1. Unterwegs auf der Springorum-Trasse in Bochum

Einer der beliebtesten Radwege in Bochum ist die Springorum-Trasse. Von Altenbochum führt sie über Weitmar hinunter nach Dahlhausen zur Ruhr. Doch nicht nur die Strecke ist einen Ausflug wert. Noch spannender wird es, wenn man links und rechts schaut. Viele interessante Spots, wie zum Beispiel die Zeche Hasenwinkel oder das Eisenbahnmuseum, liegen am Wegesrand. Die WAZ stellt sechs lohnenswerte Abstecher vor.

2. Künstlerische Ferienaktionen für Kinder

Verschiedene Ferienaktivitäten laden schon die Jüngsten dazu ein, in die faszinierende Welt der Malerei und Bildhauerei einzutauchen. Der Schlosspark Weitmar lädt zu Kunst-Erkundungen ein. Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern ist der Abenteuerspielplatz „Zeche Knirps“ im Industriemuseum Zeche Hannover in Hordel (Günnigfelder Straße 251).

3. Im Geologischen Garten gibt es Zeitgeschichte zu entdecken

Der Geologische Garten im Stadtteil Altenbochum ist ein ehemaliger Steinbruch, der als Lehrgarten ausgebaut wurde. Besucher bekommen einen guten Einblick in die erdgeschichtliche Entwicklung der Region. Die Gesteinsabfolgen stammen aus drei unterschiedlichen geologischen Abschnitten. Interessierte können also etwas lernen, oder auch einfach bei einem Spaziergang entspannen.

4. Besondere Aussicht auf dem Tippelsberg

Die ehemalige Deponie wurde begrünt, dient als Naherholungsgebiet und bietet Aussichten auf Bochum, Herne und die umliegenden Städte. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Der Tippelsberg ist ein künstlich erhöhter Berg im Norden von Bochum. In einer Höhe von rund 150 Metern über NN (etwa 40 Mete über dem Umland) können Besucherinnen und Besucher den Ausblick über große Teile des Ruhrgebiets genießen. Rund um das Plateau stehen acht Stelen aus Stahl mit jeweils einem Guckloch für die kleinen und großen Besucher. Die Stelen richten die Aufmerksamkeit auf Kulturstätten im Ruhrgebiet.

5. Volles Programm in Kinder- und Jugendtreffs

Kinder- und Jugendfreizeithäuser in Bochum sind in den Ferien als feste Anlaufpunkte geöffnet. Neben den städtischen Einrichtungen gehen weitere Kinder- und Jugendtreffs an den Start. Stadtweit gibt es damit ein tägliches Angebot mit Sport, Basteln und Werkeln, Umwelt- und Zirkusprojekten und Rad- und Badetouren.

6. Kemnader See zwischen Bochum, Hattingen und Witten

Bei schönem Wetter ist am Kemnader See zwischen Bochum, Hattingen und Witten viel los. Freizeitsportler, Radfahrer und Läufer nutzen die asphaltierten Wege mit Kilometermarkierungen. Wer nicht einfach nur um den See spazieren möchte, kann auch verschiedene Wassersportarten ausprobieren.

