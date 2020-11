Ausbildung: So finden Bewerber noch einen Platz für 2020

Bochum. Wer nach einem Ausbildungsplatz sucht, könnte noch in diesem Jahr starten. Die Regionale Ausbildungskonferenz teilt mit, dass es noch Plätze gibt.

Die Regionale Ausbildungskonferenz (RAK) Mittleres Ruhrgebiet startete in dieser Woche ihre Crossmedia-Kampagne „Wir bilden aus. Ruhr“. Sie weißt darauf hin, dass es noch immer die Möglichkeit gibt, in diesem Jahr in eine Ausbildung zu starten.

Der Ausbildungsmarkt NRW habe sich durch Corona deutlich verändert: Viele Jugendliche sind weiterhin auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, und Unternehmen, vor allem im Handwerk, suchen noch Auszubildende. Um jungen Menschen beim Start ins Berufsleben vielfältige Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, hat sich das Land NRW gemeinsam mit den Partnern im Ausbildungskonsens NRW auf den Weg gemacht.

Website informiert über freie Ausbildungsplätze

In dieser Woche ist Website www.wirbildenaus.ruhr an den Start gegangen. Die Seite ist ein nichtkommerzielles Angebot aller Partner und unterstützt Jugendliche dabei, sich über Angebote und Möglichkeiten am Ausbildungsmarkt umfassend zu informieren. „Alle Arbeitsmarktakteure der Region Mittleres Ruhrgebiet haben ein gemeinsames Ziel: Sie möchten für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerkollegien noch mehr Klarheit und Übersichtlichkeit schaffen, damit Bewerberinnen und Bewerber passgenaue Stellen in Handwerk, Handel oder Industrie finden“, erklärt Kerstin Groß, als IHK-Kompetenzfeldmanagerin Vorsitzende der Regionalen Ausbildungskonferenz Mittleres Ruhrgebiet.

