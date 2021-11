In Bochum gibt es weniger Bewerberinnen und Bewerber um eine Ausbildungsstelle.

Ausbildung Ausbildung in Bochum: Mehr Stellen, aber weniger Bewerber

Bochum. Experten sehen eine deutliche Erholung auf dem Ausbildungsmarkt in Bochum. Corona habe für Probleme gesorgt, aber auch Positives ermöglicht.

In Bochum haben sich in diesem Jahr weniger junge Menschen um einen Ausbildungsplatz beworben als im Vorjahr. Gleichzeitig ist die Zahl der Ausbildungsstellen leicht gestiegen, 322 seien noch immer unbesetzt, so berichtet es die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittleres Ruhrgebiet.

Insgesamt haben sich demnach 2275 Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz bemüht. Das sind 127 Jugendliche weniger als noch 2020. Dem gegenüber stehen 2218 Stellen. Nur 125 Jugendliche haben in Bochum bisher noch keine Ausbildungsstelle gefunden.

Ausbildung in Bochum: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie

Michael Bergmann, kommissarischer Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet, sieht, dass sich der Ausbildungsmarkt in Bochum nicht nur erholt, sondern stabilisiert hat: „Anfang des Jahres sah die Situation in Bochum nicht besonders gut aus, was sicher mit dem November-Shutdown zusammenhängt.

Aber die Corona-Pandemie habe auch positive Entwicklungen ermöglicht. Nach einer IHK-Umfrage bilden 40 Prozent der befragten Betriebe auch künftig zumindest teilweise mobil aus. Viele Auszubildende hätten die Möglichkeit, das zweite und dritte Lehrjahr größtenteils im Homeoffice zu absolvieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum