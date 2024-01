Ausbildung gesucht? Wattenscheid 09 lädt Schüler ein

Bochum Wattenscheid 09 veranstaltet am 1. Februar eine Partie der besonderen Art: 30 Unternehmen treffen zum „Ausbildungsanstoß“ auf Hunderte Schüler.

Es ist kein Geheimnis, dass immer mehr Betrieben das Personal ausgeht. „Im Gespräch mit Handwerksbetrieben, die uns sponsern, haben wir immer häufiger gehört, dass sie Aufträge gar nicht erst annehmen können“, berichtet Stefan Beermann, Kommunikationsberater von Wattenscheid 09. „Die Mitarbeiter fehlen schlichtweg.“ Aus dieser einfachen Feststellung spann der Fußballverein, der sich mit Großveranstaltungen anderer Art bestens auskennt, ein Event. Schließlich hat Wattenscheid 09 als gut vernetzter Verein Kontakte in beide Richtungen - zu ortsansässigen Betrieben und vielversprechenden Jugendlichen, deren Ausbildung sich der Verein laut Beermann nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld verpflichtet fühlt.

Ausbildungsanstoß: Ein Spiel ohne Verlierer

Am 1. Februar treten nun also 30 Unternehmen und Hunderte Schülerinnen und Schüler in der Alten Lohnhalle Wattenscheid, Lyrenstraße 13, an. Der Verein möchte am besagten Tag von 11 bis um 19 Uhr Jugendliche mit potenziellen Arbeitgebern verknüpfen. Stefan Beermann kündigt eine bunte Mischung an Ausstellern an: Von Handwerksbetrieben über Speditionsunternehmen und Einzelhandel bis hin zu Finanzdienstleistern ist alles dabei.

Im Gespräch mit Handwerksbetrieben haben wir immer häufiger gehört, dass sie Aufträge gar nicht erst annehmen können. Stefan Beermann, Kommunikationsberater von Wattenscheid 09

Und der Termin ist mit Bedacht gewählt: Eine Woche zuvor erhalten die Schüler das Halbjahreszeugnis. Beermann verspricht sich eine daraus entstehende Motivation. Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahrs könnten die Jugendlichen so neue Ziele ins Auge fassen. Auch wisse der Kommunikationsberater, dass die Schülerpraktika der 15-Jährigen zum selben Zeitpunkt enden. An diese erste Orientierung auf dem Arbeitsmarkt können die Schüler beim Ausbildungsanstoß direkt anknüpfen.

Bochumer Betriebe kennenlernen

Ein Bochumer Berufskolleg, eine Gesamtschule und eine Realschule haben sich bereits zum Ausbildungsanstoß angemeldet. Mit den älteren Jahrgängen ist ein Wandertag der etwas anderen Art vorgesehen. In kleineren Gruppen sollen die Schüler über den Tag verteilt in der Alten Lohnhalle Wattenscheid vorbeischauen. Auch von den eigenen Nachwuchstalenten möchte Wattenscheid 09 einige ans Unternehmen bringen: Von der U15 bis zur U19 besuchen die Mannschaften die Veranstaltung geschlossen. Darüber hinaus lädt Wattenscheid 09 alle herzlich ein, die sich beruflich orientieren und erste Kontakte knüpfen wollen. Für die Aussteller gibt es nach 19 Uhr noch eine Podiumsdiskussion, während der sich die Betriebe untereinander vernetzen und über den Fachkräftemangel und mögliche Lösungswege diskutieren können.

