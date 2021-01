Aus Real wird Kaufland: Starttermin in Wattenscheid steht

Der Real an der Ottostraße in Wattenscheid lädt bald unter anderem Namen zum Einkauf ein. Kaufland übernimmt in Kürze.

Wattenscheid. Die Übernahme ist schon länger beschlossen. Nun steht auch genau fest, wann aus dem Real an der Ottostraße in Wattenscheid Kaufland wird.

Die Übernahme ist schon länger beschlossene Sache. Der Real-Markt an der Ottostraße in Wattenscheid wird zum Kaufland. Nun steht auch genau fest, wann dies der Fall sein wird. Und, dass es nicht ganz ohne Schließung gehen wird.

Am Mittwoch, 3. Februar, eröffnet der neue Kaufland an der Ottostraße. Der Lebensmittelhändler übernimmt dann den bisherigen Real-Markt, dessen rund 140 Mitarbeiter bei Kaufland eine neue berufliche Perspektive erhalten.

Die Kunden dürfen sich laut Unternehmen auf einen modernen Verbrauchermarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und vielfältigen Produkten für den täglichen Bedarf freuen. Der Fokus liegt Kaufland zufolge auf den Frische-Abteilungen Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf den Frischetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Antipasti.

Am Samstag, 30. Januar hat der Real noch bis 16 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag dann bleibt der Markt geschlossen. Dann wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht.

Die weiteren Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden Kaufland zufolge ab Mittwoch bei laufendem Betrieb durchgeführt. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll der Markt dem aktuellen, modernen Kaufland-Konzept mit niedrigen Regalen und übersichtlicher Gliederung entsprechen.

Das Kaufland-Sortiment wird laut Unternehmen mehr als 35.000 Artikel umfassen. Der Markt wird montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein.

In Bochum ist Kaufland dann mit fünf Märkten vertreten, allein zwei davon in Wattenscheid. In der Wattenscheider Innenstadt liegt - nicht weit entfernt - ein gut frequentierter Kaufland-Markt im Gertrudis-Center am Alten Markt.

Das Bundeskartellamt hatte am 22. Dezember 2020 grünes Licht für die Übernahme von 92 Real-Märkten durch Kaufland gegeben, darunter der Standort Wattenscheid. Metro hatte im Frühjahr 2020 die Real-Märkte an den Investor SCP verkauft.

