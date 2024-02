Aus dem Dschungelcamp nach Bochum: RTL-Star feiert im Prater

Im Prater in Bochum ist am Freitag ein Teilnehmer des diesjährigen Dschungelcamps zu Gast.

Bochum Ein Teilnehmer des diesjährigen RTL-Dschungelcamps kommt am Freitag nach Bochum. Er ist zu Besuch im Prater und steht für Selfies parat.

„Mike Heiter fliegen wir direkt aus dem RTL Dschungelcamp in den Prater ein“, kündigt der Bochumer Club bei Facebook an. Am Freitag, 16. Februar, ist er zu Gast.

Mike Heiter (rechts) – hier zu sehen mit Influencer Twenty4tim bei der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – ist am Wochenende zu Gast im Prater in Bochum. Foto: Stefan Thoyah / DPA Images

Der Prater kündigt an: „Er macht mit euch Selfies und geht mal richtig steil.“ Mike Heiter kommt aus Essen und lebt noch immer dort. Vor dem Beginn seiner TV-Karriere absolvierte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, nahm danach an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil.

Los geht es um 22 Uhr in Prater in Bochum

Ab 22 Uhr geht es am Freitag los im Prater an der Dorstener Straße 425, zudem werden einige Special-Angebote angekündigt. Der Eintritt kostet zehn Euro, Mindestverzehr: fünf Euro.

