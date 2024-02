Aus Bochum zur Ferienfreizeit: Ziele und Preise im Überblick

Bochum Abenteuer unter freiem Himmel, ein Segeltörn oder Reitferien: Bochumer Veranstalter bieten viel. Was gemeinnützige Angebote so besonders macht.

Die ersten Schulferien des Jahres starten erst Ende März, mit der Planung sind viele Eltern aber schon im Sommer. Wo soll es für die Kinder und Jugendlichen hingehen: Nach Korsika, auf einen Bauernhof oder auf die Seen und Flüsse Schwedens?

Der Kinder- und Jugendring Bochum e.V. möchte die Entscheidung erleichtern und sammelt auf seiner Ferienbörse zahlreiche Angebote gemeinnütziger Träger. Es handelt sich dabei laut Geschäftsführer Rolf Geers sowohl um Angebote von Mitgliederverbänden als auch anderen gemeinnützigen Vereinen.

Gemeinnützige Vereine verpflichten sich dem Jugendschutz

„Im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern gewährleisten gemeinnützige die pädagogische Betreuung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen“, erklärt Geers. Die Jugendlichen seien bei gemeinnützigen Trägern nicht sich selbst überlassen. Sie müssen bestimmte Regeln einhalten – beispielsweise keinen Alkohol unter 16 bzw. 18 Jahren konsumieren. „Das Jugendschutzgesetz wird gewährleistet“, so der Geschäftsführer.

So können Eltern ihre Kinder für den kommenden Sommer guten Gewissens in eines der Programme einbuchen. Die WAZ stellt einige vor – von NRW bis nach Frankreich, von Themenfreizeit bis Ferienlager.

Zelten, lernen und ernten auf einem Bauernhof

Weil es zuhause bekanntlich am schönsten ist, bietet Nordrhein-Westfalen gleich mehrere spannende Ausflugsziele für Kinder und Jugendliche. Beim „Bauernhof-Umwelt-Camp“ des BUNDjugend NRW in Dortmund Derne machen sich Sieben- bis Elfjährige vom 8. bis 12. Juli mit der heimischen Natur vertraut.

Für 239 Euro (219 Euro für BUND-Mitglieder) probieren sie fünf Tage lang das Leben auf dem Lernbauernhof Schulte-Tigges aus, packen mit an und lernen dabei vieles über die Bäume sowie das Ernten und Anbauen von Pflanzen. Ihr Essen dürfen die Teilnehmer mit Unterstützung selbst kochen, einige Zutaten finden sie auf dem Hof. Übernachtungen in Zelten auf einer großen Wiese tragen zusätzlich zum Outdoor-Abenteuer bei.

Bochumer reiten vergünstigt in Gütersloh

Rund 100 Kilometer weiter findet vom 4. bis 10. August eine Reiterfreizeit auf dem Birkenhof in Gütersloh statt. Für 470 Euro können zehn- bis 16-jährige Bochumer teilnehmen, für Kinder und Jugendliche von außerhalb kostet es 500 Euro.

Die Reiterfreizeit richtet sich sowohl an Personen, die schon lange reiten als auch an solche, die es erst noch lernen wollen. Im Zentrum stehen laut Beschreibung des Organisators „Evangelisches Kinder- und Jugendreferat Bochum“ die Pferde und die Natur. Dennoch gibt es auch drumherum viel zu erleben, etwa Spieleabende, Disco, Lagerfeuer und Nachtwanderung.

Spiel und Spaß mit der Naturfreundejugend NRW am Goldsee

Die Naturfreundejugend NRW tritt vom 19. bis 29. Juli eine etwas weitere Reise zum Mecklenburgischen Naturpark Schaalsee an. Für 425 Euro (375 Euro für Mitglieder) können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 12 Jahren teilnehmen. Unter dem Motto „Kindersommercamp“ lassen sich bis zu 32 Teilnehmer am Goldsee nieder, um „10 Tage voller Abenteuer“ zu erleben, so die Anbieterin.

Der See liegt fußläufig vom Haus entfernt, in dem die Kinder schlafen, sodass sie baden und Kanu fahren können. Zudem verspricht die Naturfreundejugend NRW Tischtennis, Fuß- und Volleyball, Lagerfeuer sowie Wanderungen. Beim Vortreffen am 29. Juni in Bochum können Teilnehmer außerdem eigene Ideen einbringen.

Von Insel zu Insel segeln in den Niederlanden

Seehunde bestaunen, Tandem fahren und unter freiem Himmel schlafen: Die Naturschutzjugend NRW veranstaltet vom 21. Juli bis 2. August einen Segeltörn bei den niederländischen Nachbarn. Die Reisegruppe trifft sich in der Hafenstadt Harlingen, dorthin müssen die 13- bis 17-Jährigen gebracht werden oder selber fahren.

Die Veranstalter versprechen „die ideale Kombination aus Aktivität und chillen“. Geschlafen und gekocht wird auf dem Schiff, immer mal wieder soll es aber auch an Land auf Erkundungstour gehen. Die Reise kostet 499 Euro pro Person, für Mitglieder ermäßigt 469.

Bochumer Reisegruppe paddelt durch schwedische Seen

Mit einer anderen Reisegruppe bricht die Naju NRW vom 19. Juli bis 4. August zu einer Kanutour durch Schweden auf. Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren können für 660 Euro pro Person (630 Euro für Mitglieder) dabei sein. Während der ersten Woche entdeckt die Gruppe auf dem Kanu einige Seen und Flüsse des Landes, zeltet auf Plätzen am Ufer.

Für die zweite Woche zieht sie weiter in ein Selbstversorgerhaus, wo es mit einem „In- und Outdoor-Programm“ weitergeht. Das beinhaltet Geo-Caching und Survivaltraining, Werwolfspiele sowie Saunagänge. Neben dem Programm können Mitglieder laut Veranstalter im Meer schwimmen oder sich anderweitig die Zeit vertreiben.

Ab in den Süden: Mit dem Jugendwerk der Awo nach Korsika

Das Jugendwerk der Awo macht sich im Sommer in die andere Richtung auf: Es geht nach Südfrankreich. Auf der Insel Korsika möchte der Veranstalter auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Von Aktion bis Entspannung sei alles dabei.

Die 14- bis 17-jährigen Teilnehmer schlafen vom 6. bis 17. Juli auf einem Zeltplatz, können die Gegend und das nahegelegene Städtchen erkunden sowie Beachvolleyball spielen, klettern und wandern. Eine Teilnahme kostet 670 Euro.

