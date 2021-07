Augusta-Krankenhaus Augusta-Klinik Bochum: Millionen-Investition in neues Labor

Bochum. Gut eine Million Euro hat die Augusta-Klinik Bochum in ein neues Labor der Zentralapotheke investiert. Dort werden Krebs-Medikamente hergestellt.

Mehr als eine Million Euro haben die Augusta-Kliniken Bochum in das neue Labor der Zentralapotheke investiert. Jedes Jahr werden dort etwa 27.000 Zubereitungen für Patientinnen und Patienten hergestellt, darunter 10.000 Zytostatika-Medikationen für Chemotherapien bei Krebserkrankungen.

Hauseigene Apotheke stellt Medikamente her

Seit mehr als 25 Jahren stellt die hauseigene Augusta-Apotheke das wichtigste Mittel im Kampf gegen den Krebs her: Zytostatika werden bei Chemotherapien eingesetzt, da sie das Zellwachstum von Tumorzellen stoppen können. Die Zubereitung kann nun unter noch höheren Reinraumbedingungen und Sicherheitsnormen erfolgen.

15 bis 20 Arbeitsschritte erfolgen im Onkologischen Zentrum, bis die individualisierte Therapie festgelegt ist. Dabei wird der Herstellungsprozess immer nach dem Vieraugenprinzip überwacht, heißt es. Jede einzelne Dosis wird von einer weiteren Person geprüft.

Verbesserte Qualität der Medikation

„Durch die neuen Räumlichkeiten können wir unseren Patientinnen und Patienten eine weiter verbesserte Qualität der Medikationen ermöglichen, die für sie individuell und schnell direkt vor Ort angefertigt werden“,sagt Dr. Robert Kersten, Leiter der Apotheke und des Labors.

Neben den klassischen Zytostatika stellt das Labor auch Substanzen für die modernen Immuntherapien her, die immer häufiger eingesetzt werden. „Durch die Fortschritte in der Medizin verbessern sich die Aussichten für unsere Patienten laufend. Heute können wir die vielen verschiedenen Medikamente für die Therapien passgenau und individuell auf den Patienten zuschneiden, sodass ihnen mehr lebenswerte Zeit ermöglicht wird“, so Prof. Dr. Dirk Behringer, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin.

Die Augusta-Klinik hatte vor einigen Wochen bereits seinen neuen Zentral-OP fertiggestellt. 17,5 Millionen Euro hat das Krankenhaus dafür ausgegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum