Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufruf zur „Zentralen Demonstration im Ruhrgebiet“

Mit für die Bürger des Wirtschaftswunders sicher erschreckenden Parolen versammelten sich die meist jungen Leute, darunter, wie die WAZ schrieb „etliche Altkommunisten mit zufriedenen Gesichtern“ gegen 15 Uhr auf dem Husemannplatz. Sie skandierten: „USA, SA, SS“ oder „Klassenkampf statt Wahlkampf“, „Nieder mit den westdeutschen Komplizen der US-Imperialisten“ und das unvermeidliche „Ho, Ho, Ho Chi Minh“.

Ausschnitt aus der WAZ-Berichterstattung vom 22, Dezember 1969. Foto: WAZ

Blutsauger der US-Imperialisten

Ein Redner verurteilte die „Blutsauger der US Imperialisten“ und die bürgerliche WAZ versuchte es sogar mit Spaß und veröffentlichte Randnotizen zur Demonstration.

Allerdings waren die nicht alle wirklich lustig. So erlitt ein Polizist Brandverletzungen im Gesicht, weil ein Feuerwerkskörper ihn traf. Ein Demonstrant verletzte sich durch Glassplitter einer Flasche, die ein anderer Demonstrant gegen eine Wand geworfen hatte.

Im wahrsten Sinne mit dem Feuer spielte ein anderer Demonstrant, der sich seinen Humor wohl beim Kommunarden Fritz Teufel in Berlin abgeschaut hatte. Diesem Demonstrationsteilnehmer war es offenkundig doch zu kalt. Er drehte einen Papierkorb aus Drahtgeflecht am Husemannplatz kurzerhand um, zündete den Inhalt an und setzte sich feixend obenauf. Ein Polizist behielt die Nerven und schritt nicht ein. Für die WAZ Anlass zur Überschrift: Demonstrant wird über Papierkorb „gebraten“.

Am Ende des Demonstrationstages gab es wohl noch ein Scharmützel zwischen Anhängern der DKP und anderen Demonstrationsteilnehmern. Die Rede ist von „heftigen Debatten und leichten Schlägereien“.