Aufruf: Schicken Sie uns Ihre besten Herbstfotos aus Bochum

Herbst am Ümminger See: Dieses Bild haben wir von Bochumer Kai Herder erhalten. Wir freuen uns über die Einsendung vieler weiterer Herbstfotos aus Bochum!

Bochum. Der Herbst ist da! Aufruf: Schicken Sie uns Ihre schönsten Herbstfotos – aufgenommen in Bochum Die besten Aufnahmen veröffentlichen wir.

Der Herbst ist da – und verfärbt die Blätter in Bochum wieder in wunderschöne Farben. Das zeigt auch das Foto oben, das Bochumer Kai Herder am Ümminger See bei herrlichem Wetter aufgenommen hat.

Haben Sie auch solch herbstliche Fotos in unserer Stadt gemacht? Wir würden uns freuen, wenn Sie uns diese per E-Mail an redaktion.bochum@waz.deschicken. Stichwort: „Herbstfotos“.

Wir veröffentlichen Bochums schönste Herbstfotos

Die besten Fotos veröffentlichen wir in den kommenden Tagen und Wochen in unserer Lokalausgabe sowie online bei Facebook und Instagram unter „WAZ Bochum“

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum