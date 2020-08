Mit einem Rettungswagen wurden zwei Verunglückte in Bochum ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall Auffahrunfall mit vier Pkw: Vier Menschen in Bochum verletzt

Bochum. Vier Menschen wurden bei einem Unfall mit vier Autos in Bochum verletzt. Ein Auto hatte drei weitere zusammengeschoben.

Aufsehenerregender Auffahrunfall in Bochum-Grumme: Ein 48-jähriger Autofahrer aus Dortmund hat bei einem Zusammenstoß mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben, vier Menschen wurden verletzt.

Am Montag um 15.25 Uhr fuhr laut Polizei ein 48-jährige Autofahrer aus Dortmund über die Herner Straße in Richtung Schmechtingwiese. Aus ungeklärter Ursache prallte er in Höhe der Hausnummer 67 gegen ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug vor ihm. Durch die Wucht schob der Wagen des 48-Jährigen drei Autos ineinander.

Polizei Bochum schätzt Sachschaden auf rund 16.500 Euro

Ein 26-jähriger Gelsenkirchener und ein 17-jähriger Dortmunder wurden per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein 69-jähriger Hagener und eine 45-jährige Dattelnerin suchten eigenständig einen Arzt auf. Der 48-Jährige blieb unverletzt.

Geschätzter Sachschaden: rund 16.500 Euro.

