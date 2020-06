Auffahrunfall: Bochumerin (26) und Kleinkind verletzt

Bochum. Bei einem Auffahrunfall in Bochum wurden eine Frau (26) und ihr Kind verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 11.000 Euro.

Bei einem Auffahrunfall in Bochum am Freitag (19. Juni) sind eine 26-Jährige und ihr Kind (14 Monate) leicht verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.

Gegen 16 Uhr fuhren zwei Autos hintereinander auf dem linken von zwei Fahrstreifen die Alleestraße stadtauswärts. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 140 bremste der vorausfahrende Fahrer (27, aus Bochum) sein Fahrzeug an der dortigen Ampel ab, so die Polizei Bochum. Die dahinter befindliche Bochumerin bremste nicht rechtzeitig und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurde die 26-jährige Fahrerin leicht verletzt, ebenso ihr im Auto befindliches Kleinkind. Mutter und Kind wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auffahrunfall in Bochum: Verkehrsbeeinträchtigungen

Das Fahrzeug der Bochumerin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Verkehr wurde um die Unfallstelle herumgeführt, dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

