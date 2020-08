In Zügen und Bussen gilt die Maskenpflicht. Daran halten sich aber einige wenige nicht, wie ein Vorfall in Bochum wieder zeigte.

Bundespolizei Auf Maskenpflicht hingewiesen: Fahrgast in Bochum attackiert

Bochum/Wattenscheid/Essen. Weil er sie auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte, soll ein Fahrgast in der S1 in Bochum von Unbekannten geschlagen und gewürgt worden sein.

Ein Fahrgast in einer S-Bahn soll von Mitreisenden attackiert worden sein, weil er sie auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Laut Bundespolizei fuhr ein 52-Jähriger am Samstag (16.) gegen 7.30 Uhr mit der S1 von Wattenscheid-Höntrop nach Essen. In dem Zug soll sich auch eine Gruppe von fünf Personen ohne Mund-Nasen-Schutz aufgehalten haben. Als der 52-Jährige diese auf die Maskenpflicht in Zügen aufmerksam machte, sollen die Unbekannten auf ihn eingeschlagen und ihn gewürgt haben. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht.

Bundespolizei leitet ein Strafverfahren ein

Eine Beschreibung der Tatverdächtigen konnte der Geschädigte nicht abgeben, so dass es auch keine Fahndung gab. Die Bundespolizei ordnete die Videosicherung aus der S-Bahn an und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Bochumer verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 melden.