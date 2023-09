Filiz Cayirli (31) und Michael Kassner (52) haben das Studio in Bochum zusammen gegründet.

Jubiläum Auch Madonna-Tänzer dabei: Tanzstudio in Bochum feiert groß

Bochum. Um zehn Jahre „Stylez Unlimited“ zu feiern, präsentiert das Studio ein buntes Programm. Mit Workshops, Live-Acts und einem Tänzer von Madonna.

Das Tanzstudio „Stylez Unlimited“ in Harpen feiert sein zehnjähriges Bestehen. Vom 30. September bis zum 3. Oktober findet die sogenannte „DMC (Dance, Musik Colour) Blockparty“ in der Tanzschule am Harpener Feld 11 statt.

Angesagte Künstler haben in Bochum zugesagt

Organisiert wurde das Ganze von den Gründern der Tanzschule Filiz Cayirli und Michael Kassner, die, wie sie sagen, gar nicht erwartet haben, dass so viele angefragte Künstlerinnen und Künstler tatsächlich zusagen. Aber nun würden sich sogar Tänzer von Madonna, Travis Scott und Usher an der „Blockparty“ beteiligen. Diese kennen „Stylez Unlimited“ von Zusammenarbeiten in Musikvideos oder Shows, erzählt Michael, und so wurden aus einem geplanten Tag auf einmal vier Tage.

Harte Arbeit und ein gutes Team als Schlüssel

Wie Filiz erzählt, sei das alles nur durch fleißige Arbeit möglich. Nichts sei so wichtig wie Zuverlässigkeit und Einsatz – und natürlich gutes Tanzen. Michael baue auf Pflichtgefühl und Respekt, um mit einem gutem Team etwas Gutes schaffen zu können: „Wir gehen gut miteinander um.“

Sie wollen ihren Tänzerinnen und Tänzern die Möglichkeit geben, sich so zu präsentieren, wie sie es möchten und ihnen Aufstiegsmöglichkeiten im Tanzen bieten. „Mir geht es darum, Leute auf den Weg zu bringen“, sagt Michael. Teilweise hätten die Beiden sich Nächte um die Ohren geschlagen, erzählt der Gründer. Hart arbeiten würden sie immer, das aber wirklich sehr gerne.

Neben den Tanz-Workshops gebe es auch mehrere Live-Acts

Das Programm startet am Samstag, 30. September, um 12 Uhr vor dem Studio mit einer Graffiti-Gruppe. Von 13 bis 18 Uhr sollen dann in den Studioräumen unterschiedliche Tanz-Workshops stattfinden. Wie Michael Kassner sagt, seien „echte Tanzlegenden und bekannte Choreographen“ dabei: unter anderem die mehrfache Deutsche Meisterin und Trainerin des Studios Ina und „B-Boy Airdit“, Teilnehmer der Fernsehshow „Got to Dance“.

Paula Majcen und Filiz Cayirli fiebern auf die Blockparty im Tanzstudio „Stylez Unlimited“ in Bochum hin. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Ab 18 Uhr sei für Live-Acts und DJs gesorgt. Darunter Sängerin „Rote Mütze Raphi“, die von Eins Live als beste Newcomerin ausgezeichnet worden sei. „Sie alle liefern eine unvergessliche Show! Live Acts die vorher auf großen Festivals gespielt haben und im Ausland auf Tour sind kommen zu uns nach Bochum“, heißt es von Michael Kassner.

Das Event bietet auch die Möglichkeit das Studio kennenzulernen

Der Sonntag startet um 12 Uhr mit einem Breakdance Kids Battle, ab 13.30 Uhr gehe es mit den Workshops weiter. Filiz, selbst mehrfache Deutsche Meisterin, mache den Anfang, bis die Choreographin von der Sängerin „Loredana“ Missy Novey an der Reihe sei. Danach teilt Krumper Rowdy, Tänzer von Sänger Travis Scott, sein Wissen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie Michael Kassner erzählt.

„Am Montag öffnen wir alle Türen für jeden“, so Tanzlehrer Michael. Von 16 bis 21 Uhr habe hier jeder die Möglichkeit, in alle Kurse des Tanzstudios reinzuschnuppern: „Von Klein bis Groß ist hier für jeden etwas dabei.“

Am letzten Tag unterrichtet ein „Mitbegründer des Hip-Hop“ die Teilnehmer

Auf den letzten Tag freue sich Michael Kassner besonders: „Wir beenden unser Jubiläum am Dienstag, 3. Oktober, mit einer wahren Hip Hop-Legende aus den USA. ,Mr. Wiggles’, einer der Ogs (Originals) des Hip Hop, der schon für Sängerinnen und Sänger wie Missy Elliot, Madonna und Usher tanzte, ist direkt aus New York bei uns zu Gast und gibt ab 13.30 Uhr gleich drei Workshops.“ Beendet werden soll das Zehnjährige draußen um 18 Uhr mit „Stylez Unlimited on stage“, wobei einige Tänzer des Studios auftreten sollen.

