Auch Kühlschränke werden gratis befüllt

Der „Foodsharing“-Laden an der Kortumstraße 122 öffnet letztmals am Samstag (4.) von 18 bis 20 Uhr. Außerdem werden regelmäßig Kühlschränke befüllt: Diese finden sich bei der Bochumer Ehrenamtsagentur (Willy-Brandt-Platz 8), an der Ruhr-Uni (neben dem Kulturcafé), im Luther-LAB (Alte Bahnhofstraße 166) sowie bei den Naturfreunden Langendreer (Alte Bahnhofstraße 175).

An jedem ersten Montag des Monats finden Treffen in der Ehrenamtsagentur statt: wieder am 6. Januar, 18 bis 20 Uhr. Alle Infos: www.foodsharing.de