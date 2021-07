Insgesamt 14 Jugendliche sollen in der Nähe des Schauspielhauses Bochum auf den jungen Mann eingeprügelt haben.

Gewalt Attacke am Bochumer Schauspielhaus: Polizei sucht das Opfer

Bochum. Am Bochumer Schauspielhaus haben Jugendliche auf einen jungen Mann eingeprügelt. Zeugen hatten die Attacke gemeldet. Die Polizei sucht das Opfer.

Nach einer Attacke am Bochumer Schauspielhaus sucht die Polizei einen jungen Mann, der möglicherweise erheblich von anderen Jugendlichen verletzt wurde. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt verfolgte eine Gruppe Jugendlicher bereits am Freitag, 16. Juli, gegen 23 Uhr den jungen Mann. Am William-Shakespeare-Platz hätten die Jugendlichen ihn zu Boden gebracht, geschlagen und getreten.

Attacke am Schauspielhaus Bochum: So sollen die Täter aussehen

Zeugen alarmierten die Polizei. Als die eintraf, seien Täter und Opfer bereits verschwunden gewesen. Insgesamt 14 Jugendliche sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Sie sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen sein. Einer der Jugendlichen soll eine dunkle Hautfarbe haben, ein anderer trug einen dunklen Trainingsanzug mit hellen Applikationen an den Armen und Beinen. Hinweise: 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

