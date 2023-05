Astrostars und Barmer: Basketball-Event für Bochumer Jugend

Der „Youth Challenger Cup“ der Astrostars des VfL Bochum und der Barmer Krankenkasse feierte im vergangenen Jahr Premiere. Am 4. Juni wird das Turnier wieder in der Rundsporthalle veranstaltet. (Archivbild)

Bochum-Grumme. Die Astrostars des VfL Bochum und Barmer veranstalten am 4. Juni ein Basketballturnier für Kinder und Jugendliche. Anmeldungen sind noch möglich.

Ein Basketballevent für die Bochumer Jugend geht in die nächste Runde: Der „Barmer Youth Challenger Cup“ wird am 4. Juni ab 11 Uhr in der Bochumer Rundsporthalle (Am Stadion 9) direkt neben dem Ruhrstadion veranstaltet. Gemeinsam mit den Astrostars des VfL Bochum plant die Krankenkasse Barmer das Event.

Anmeldungen bei Bochumer Basketballturnier noch möglich

Der „Challenger Cup“ richtet sich an junge Bochumerinnen und Bochumer. In insgesamt sechs Kategorien können sowohl Hobby- als auch Vereinssportler gegeneinander antreten. In den Altersklassen U10 und U12 werde es einen Mixed-Wettbewerb geben. Jungen und Mädchen treten getrennt in den Altersklassen U14 und U16 gegeneinander an.

Anmeldungen sind noch bis zum 21. Mai auf der Internetseite www.play.fiba3x3.de möglich. Jedes Team muss eine Teilnahmegebühr von 20 Euro bezahlen. Alle Teilnehmenden bekommen ein Trikot geschenkt, auf die Gewinnerteams warten zusätzliche Preise.

Das Besondere an dem Basketballturnier: Es wird in der Version drei mal drei ausgetragen. Es befinden sich nicht wie beim klassischen Basketball fünf, sondern nur jeweils drei Personen eines Teams auf dem Spielfeld. Außerdem spielen beide Mannschaften auf einen Korb, denn nur das halbe Feld wird genutzt.

Event war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg

Im vergangenen Jahr feierte der Challenger Cup Premiere und sei ein Erfolg gewesen. „Im Rahmen unserer Präventionsarbeit unterstützen wir die Jugend der AstroStars aus voller Überzeugung“, sagt Benjamin Pützer, Geschäftsführer der Barmer in Bochum.

Neben dem sportlichen Wettkampf wird es auch ein Rahmenprogramm zum Thema Gesundheit geben, kündigt die Krankenkasse an. Die Barmer veranstaltet zeitgleich ein Familien- und Gesundheitsevent mit verschiedenen Ständen und Stationen. „Alle werden auf ihre Kosten kommen“, sagt Pützer. Der Eintritt für Zuschauerinnen und Zuschauer ist an diesem Sonntag kostenlos. Auch für musikalische Unterstützung ist gesorgt. DJ Emjaay wird in der Rundsporthalle auflegen.

Wettkampf in Bochum: Offizielles Turnier des Weltbasketballverbandes

Bei dem Wettkampf in der Bochumer Rundsporthalle handelt es sich in den Altersklassen um ein offizielles Turnier des Weltbasketballverbandes (Fiba). Die Basketballversion drei mal drei, rückte erstmals bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio auf die Bühne des Weltsports.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum