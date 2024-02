Bochum. Weil ein Kfz-Prüfer in Bochum geschmiert worden sein soll, standen er und zwei weitere Männer vor Gericht. Warum sich das Verfahren lange zog. .

Jahrelang hat ein mutmaßlicher Korruptionsfall in einer Kfz-Prüfstelle in Bochum die Polizei und Strafjustiz beschäftigt. Am Montag (26.) wurde der Fall endgültig abgeschlossen. Ergebnis: Der Kfz-Prüfer musste 3000 Euro ans Land zahlen, zwei beteiligte Männer, die in dem Prüffall eine Vermittlerrolle gehabt haben sollen, 1500 bzw. 500 Euro.