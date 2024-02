Bochum-Langendreer. Über den Balkon ins Wohnhaus? Junge Männer wurden beim versuchten Einbruch gestört und ergriffen die Flucht. Nun wird nach ihnen gefahndet.

Ein versuchter Einbruch in Bochum am Samstag verlief für die Täter nicht wie geplant. Gegen 19.45 Uhr sollen „mehrere unbekannte Personen“ an der Straße Breite Hille in Langendreer versucht haben, sich über einen Balkon Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen, teilt die Polizei Bochum mit.

Bei ihrem Einbruchversuch seien die Täter gestört worden und hätten darauf die Flucht ergriffen.

Mehr zum Thema

Nach versuchtem Einbruch in Bochum: So wurden die Tatverdächtigen beschrieben

Die Täter sollen laut Zeugenaussagen „südländisch“ ausgesehen und „in einer arabischen Sprache“ gesprochen haben, so die Mitteilung. Sie seien im Alter zwischen 15 und 20 Jahren gewesen. Einer der Täter soll eine schwarze Jacke mit heller Jogginghose getragen haben. Mehr sei aktuell nicht bekannt, hieß es.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.