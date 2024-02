Bochum. Schwierige Zeiten macht Bochums Stadtteil Wattenscheid durch. Das Thema Gesundheit könnte ihm zum Aufschwung verhelfen. Wie das gelingen soll.

SG 09, Steilmann, Lokalpatriotismus. Was sind die ersten Gedanken, wenn von Wattenscheid die Rede ist? In jüngster Zeit wird es auf jeden Fall zu oft mit negativen Entwicklungen in Verbindung gebracht, finden nicht nur eingefleischte Wattenscheider. Wenn es nach Plänen der Stadt geht Bochum, dann soll sich das möglichst bald ändern.