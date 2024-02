Bochum. Bei der Tat ertappt: Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag beim Besprühen eines Hauses in Bochum erwischt worden. Das erwartet ihn nun.

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag einen jungen Bochumer dabei erwischt, wie er nahe der Bochumer Innenstadt ein Haus beschmierte. „Sachbeschädigung durch drei Graffiti-Sprayer“ lautete das Einsatz-Stichwort. Als die Beamten gegen 23.20 Uhr an der Alsenstraße anrückten, trafen sie dort einen 25-Jährigen an.

Dieser war demnach gerade dabei, die in die Hauswand eingelassene Mülltonnenverkleidung zu besprühen. „Bei ihm fanden die Beamten mehrere Spraydosen und Handschuhe“, heißt es im Polizeibericht. Diese seien sichergestellt worden. Der 25-Jährige sei alkoholisiert gewesen, hieß es.

Haus in Bochum beschmiert: Graffiti-Sprayer erwarten Strafverfahren

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten einen weiteren Mann. Ob dieser im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung steht, sei noch unklar.

Die Tatverdächtigen erwarteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie gegebenenfalls zivilrechtliche Ansprüche der Hauseigentümer. Die Kripo ermittelt. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0234/909-8105 oder 909-4441 (Kriminalwache) entgegen.