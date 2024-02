Bochum. Ein 84-jähriger Bochumer ist am späten Samstagabend Opfer von Einbrechern geworden. Die Männer verletzten und fesselten ihn, entkamen mit Beute.

Horror in den eigenen vier Wänden am späten Abend: Ein 84 Jahre alter Bochumer stand am Samstag gegen 22.40 Uhr in seiner Wohnung plötzlich Einbrechern gegenüber. Wie die Polizei berichtet, seien zwei vermummte Männer offensichtlich über ein Baugerüst auf den Balkon des Hauses an der Elsaßstraße gelangt. Sie schlugen die Scheibe der Balkontür ein und kamen so in die Wohnung.

Dort „kam es zu einem Handgemenge, bei dem der 84-Jährige leicht verletzt wurde“, berichtet Polizeisprecher Frank Lemanis. Anschließend hätten die Täter den Senior gefesselt. „Die Täter durchsuchten minutenlang die Wohnung und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände.“ Wie sich später herausstellte, hatte sich offenbar unbemerkt auch noch ein dritter Täter Zutritt zur Wohnung verschafft.

Einbruch und Raub in Bochum: So werden die Täter beschrieben

Als die Männer weg waren, habe sich der 84-Jährige von den Fesseln befreien können und Zuflucht bei einem Nachbarn gesucht. Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 und 2 : Männlich, etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet (Kapuzenpullover), vermummt mit einem Tuch über Mund, Nase, Ohren. Sie trugen Baumarkthandschuhe.

: Männlich, etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet (Kapuzenpullover), vermummt mit einem Tuch über Mund, Nase, Ohren. Sie trugen Baumarkthandschuhe. Täter 3 : Männlich, ca. 1,90 Meter groß, kräftig und muskulös. Ebenfalls schwarz gekleidet und vermummt mit Tuch über Mund, Nase, Ohren. Auch er trug Baumarkthandschuhe.

: Männlich, ca. 1,90 Meter groß, kräftig und muskulös. Ebenfalls schwarz gekleidet und vermummt mit Tuch über Mund, Nase, Ohren. Auch er trug Baumarkthandschuhe. Alle drei Männer sollen akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Zeugen können sich unter 0234 909-4135 oder -4441 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

