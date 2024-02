„Kemnade International“ wurde am 28. Juni 1974 erstmals auf Haus Kemnade gefeiert. Zum 50. Geburtstag erinnert das Kunstmuseum Bochum an das legendäre Musikfestival, das viele Jahre in jedem Sommer tausende Besucher anlockte. © Stadt Bochum, Presseamt | Fotografen der Stadt Bochum