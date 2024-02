Bochum-Linden. 2021 ins Leben gerufen, hat sich der Feierabendmarkt in Bochum-Linden längst etabliert. Nach der Winterpause soll‘s weitergehen. Was geplant ist.

Die Planungen für den Feierabendmarkt in Bochum-Linden laufen auch in diesem Jahr auf Hochtouren. Bochum Marketing und die Werbegemeinschaft Linden e.V., darunter das Ideenhaus Rodemann, organisieren wie im Jahr zuvor den Markt und sind damit jetzt schon voll beschäftigt.

Mehr zum Thema

Die Organisatoren setzen wieder auf altbewährte Stände und integrieren die Händler, die voriges Jahr beteiligt waren. Diese seien sehr gut angekommen. „Aufgrund der guten Erfahrungen“ würden sie „bevorzugt berücksichtigt“ werden, sagt Frank Pätzold, der den Feierabendmarkt von Seiten der Werbegemeinschaft betreut.

Organisatoren setzen auf die bekannten Händler

Unter den Beteiligten finden sich Händler, die die Ware frisch vor Ort zubereiten. Mit dabei sind unter anderem die Pasta-Manufaktur Di Vita, Fleischwaren Kruse, die Brotbäckerei Artur Müller und Los Tacos Hermanos.

Falls die Werbegemeinschaft nicht genügend Zusagen von bisherigen Händlern erhält, will sie weitere Anbieter kontaktieren. Allerdings könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, welche neuen Stände beteiligt seien, so Pätzold. „Wir sind aber auch um Abwechslung bemüht“, betont er.

Eine Neuerung steht schon fest beim Feierabendmarkt in Bochum-Linden

Platz finden Besucher auch in diesem Jahr zwischen den Verkaufsständen an Bierzeltgarnituren und Stehtischen. Aufgrund der Anfragen vieler Besucher habe man sich darüber hinaus entschieden, die Öffnungszeiten zu ändern. Die Veranstaltungszeiten werden um „mindestens eine halbe Stunde verlängert“, so Pätzold. Das bedeutet, Besucher können in diesem Jahr von 16 Uhr bis 20.30 Uhr den Markt genießen.

Der Feierabendmarkt ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Platz „Am Poter“ zu finden. Er startet am 16. Mai. Fortgeführt wird er am 6. Juni, 4. Juli, 8. August, 19. September und 10. Oktober.