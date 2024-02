Bochum/Hamburg. Die Familien- und Krankenpflege zählt zu den 650 besten Arbeitgebern. Das ist die Methodik der Studie, das sind die weiteren Bochumer Top-Firmen.

Die Familien- und Krankenpflege Bochum zählt zu den 650 besten Arbeitgebern in Deutschland. Bei der Studie arbeitete das Magazin „Stern“ mit dem Meinungsforschungsinstitut Statista zusammen. Mehr als 33.000 Beschäftigte nahmen an der Online-Befragung teil. „Sie wurden von professionellen Marktforschungsanbietern rekrutiert, was eine von den Arbeitgebern unabhängige Befragung ermöglichte“, betont der „Stern“.

Beurteilt werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten. Zuvor hatte Statista eine Liste von über 2600 größeren Arbeitgebern recherchiert und diese einer von 24 Branchen zugeordnet. Bewertet wurden die eigene Firma; der entsprechende Fragebogen umfasste über 50 Themen. Entscheidender Punkt: Kann ich meinen Arbeitgeber weiterempfehlen? Aber auch weitere Unternehmen aus der Branche konnten benotet werden.

„Deutschlands beste Arbeitgeber“: Eine Million Urteil bilden die Basis

Die Befragung – die fünfte ihrer Art – lief im Mai und Juni 2023. Insgesamt eine Million Urteile bildeten die Basis für das „Stern“-Ranking. Für mehr als 1300 Unternehmen konnte Statista am Ende ein Ergebnis zwischen null und 100 ermitteln. In die Hitliste wurden die 650 am höchsten bewerteten Firmen aufgenommen.

„Sie alle liegen über dem Durchschnitt und zählen somit zu den besten Arbeitgebern Deutschlands“, so der „Stern“, der zugleich betont, keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben: „Je Arbeitgeber mussten mindestens 100 Urteile abgegeben werden, damit dieser in die Wertung gelangte. Diese Hürde konnten auch einige bekannte Firmen nicht überspringen. Dass sie fehlen, bedeutet also nicht zwangsläufig, dass sie schlechte Arbeitgeber sind.“

Auch die Bogestra und BP sind unter den Top 650

Platz 1 in der Gesamtwertung belegt Adidas (Score: 86,03), gefolgt von Porsche (84,22), BMW (83,95), dem DM-Drogeriemarkt (83,80) und Google Germany (83,29). Drei Bochumer Unternehmen haben es unter die Top 650 geschafft. Am erfolgreichsten ist die Familien- und Krankenpflege Bochum auf Rang 5 in der Kategorie „Gesundheit und Soziales“. Die Bogestra schaffte es in der Kategorie „Verkehr und Logistik“ auf Platz 27 (Score: 66,74). Der Mineralölkonzern BP mit Sitz an der Wittener Straße belegt in der Kategorie Einzelhandel den 36. Platz (Score: 66,72).

Die Befragung solle Beschäftigten und Firmen gleichermaßen eine Orientierung bieten, so Statista. Hubertus Bitting aus der Geschäftsleitung: „Der Fachkräftemangel bleibt auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten eine der großen Herausforderungen für die Unternehmen. Für die Zufriedenheit von Arbeitnehmern spielen heute neben dem Gehalt auch weiche Faktoren eine Rolle.“

Infos: stern.de/wirtschaft/job/beste-arbeitgeber