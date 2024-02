Bochum. 300 Wohnungen werden in Bochum-Weitmar gebaut. Viel zu viele, beklagen etliche Anwohner. Gleich zu Beginn der Arbeiten gibt es jetzt Ärger.

Fast 300 Wohnungen sollen in einem Neubaugebiet an der Schloßstraße in Bochum-Weitmar entstehen. Glücklich sind viele Anwohner über das Ausmaß der Bebauung nicht, im Vorfeld hatte es dazu intensive Debatten gegeben. Kaum haben die Bauarbeiten nun begonnen, gibt es erste Beschwerden – eine davon mit sehr ernstem Hintergrund.