Bochum. Die Polizei suchte am Freitag stundenlang nach einem elfjährigen Kind aus Bochum. Am späten Nachmittag war die Suche erfolgreich.

Ein elfjähriges Mädchen aus Bochum ist seit dem Freitagmorgen vermisst worden. Gegen 17 Uhr kam die erlösende Nachricht der Polizei, dass das Kind in Bocholt wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Die Schülerin war gegen 7.30 Uhr von zu Hause in Bochum-Höntrop zur Schule aufgebrochen. Dort kam sie aber nicht an. Am späten Freitagmittag veröffentlichte die Polizei ein Foto von ihr. Das wird jetzt nicht mehr gebraucht.