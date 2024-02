Bochum. Die Polizei sucht nach der elfjährigen Johanna F. aus Bochum-Wattenscheid. Sie wollte morgens zur Schule gehen, kam dort aber nicht an.

Die elfjährige Johanna F. aus Bochum wird vermisst. Die Polizei hat ein Foto von ihr veröffentlicht und sucht sie.

Wo ist Johanna F.?, fragt die Bochumer Polizei. © Polizei Bochum | Polizei Bochum

Den Angaben zufolge wurde sie zuletzt am Freitag (23.2.) um 7.30 Uhr in Bochum-Höntrop gesehen, als sie zur Sybilla-Merian-Gesamtschule an der Lohackerstraße aufbrach. Dort kam sie aber nicht an. Vorausgegangen war ein familiärer Streit zu Hause.

So wird das vermisste Kind aus Bochum-Wattenscheid beschrieben

Johanna F. ist 1,45 Meter groß, schlank, wiegt rund 40 Kilo und trägt aktuell eine grüne Hose, eine hellblaue Jacke und weiße Sneaker.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 12 unter 0234 909-4120 oder an die Kriminalwache unter 0234 909-4441.