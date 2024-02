Bochum. Sojakerzen, vegane Körperpflege und personalisierte Leckerlis: WAT-kreativ steht in den Startlöchern. Das sind die Höhepunkte der Kunstbörse.

Kunstschaffende und Kreative versammelt euch! Bald startet die WAT-kreativ 2024 in Wattenscheid – mit rund 70 verschiedenen Ständen. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, können Besucherinnen und Besucher von 11 bis 18 Uhr über die Ausstellungsfläche im Technologie- und Gründerzentrum schlendern. Was sind die Highlights der Messe in diesem Jahr?

Von den rund 70 Austellerinnen und Ausstellern, die unter anderem in der Alten Lohnhalle ihre Werke präsentieren, sind zwölf zum ersten Mal bei Wat-kreativ dabei: von Schmuck aus altem Porzellan oder antikem Silberbesteck über Sojakerzen und Speckstein-Skulpturen bis hin zu veganer Körperpflege, nachhaltiger Schokolade und Möbeln aus recycelten Gegenständen – die Neuheiten der Kunstbörse punkten vor allem mit Umweltbewusstsein. Nicht zu vergessen: Auch für den besten Freund des Menschen, den Hund, gibt es neuerdings Selbstgenähtes und personalisierte Leckerlis.

Neben den privaten Ständen warten in Wattenscheid ebenfalls gewerbliche Teilnehmer. Unter anderem bietet der Sozialpsychiatrische Dienst Produkte aus Arbeitsprojekten an, Nadines Schokoladenmanufaktur wirkt der Unterzuckerung entgegen und auch bei Montanas Bastelstube können sich Besucher mit Ostergeschenken eindecken.

Rückblick aufs letzte Jahr der Kunstbörse: So lief die „WAT-kreativ 2023“ – viele Fotos von der Messe

„Highlights herauszupicken, fällt uns schwer“, gesteht Felix Kannengießer von Bochum Marketing, das die Veranstaltung koordiniert. Stattdessen sei die WAT-kreativ mit vielen Höhepunkten gespickt. Darunter fällt sicherlich auch die internationale Modedesignerin Karina Windhorst-Zinich, die vergangenes Jahr im Anschluss an Messe ihre Kleidung bei einer Modenschau präsentierte. Auch bei der Pariser Fashion Week stellte die junge Bochumerin ihre Outfits schon vor. In diesem Jahr nehme Windhorst-Zinich allerdings als Ausstellerin teil, bestätigt Kannengießer – die Laufsteg-Aktion sei ein einmaliges Programmhighlight gewesen.

Dieses Jahr auch wieder bei der Wat-kreativ dabei: Die Bochumer Modedesignerin Karina Windhorst-Zinich. © FUNKE Foto Services | Christof Koepsel

Workshops bei WAT-kreativ 2024 sind heiß begehrt

Wer zu Hause selbst seine Kreativität ausleben möchte, wird in der Zeche Holland fündig: Dort gibt es Näh- und Stickmaschinen sowie Zubehör, um eigenständig Waren herzustellen. Doch nicht nur versierte Kreativköpfe, auch Anfängerinnen und Anfänger kommen auf ihre Kosten. Es gibt gleich mehrere Workshops im Laufe der Ausstellung, die laut Bochum Marketing „sicherlich ein Highlight“ sind.

„Die Workshops sind äußert beliebt“, heißt es weiter. Demnach seien der Trockenblumenloop- sowie der Flechtworkshop „Osterweidenkranz“ bereits ausgebucht. Unter der Leitung von Floristin und Künstlerin Joana Schneider finden hingegen noch weitere Kurse am Sonntag, 17. März, statt:

„Ruhrpott im Kinderzimmer“ : Kinder können hier eine Bergbau-Lore aus Holz gestalten (30 Euro; 11.30 bis zwölf Uhr) .

: Kinder können hier eine Bergbau-Lore aus Holz gestalten . „Blumenmädchen“ : Ebenfalls für Kinder, die hier ein Blumenmädchen aus Gips mit Trockenblumen verzieren (15 Euro; zwölf bis 12.30 Uhr) .

: Ebenfalls für Kinder, die hier ein Blumenmädchen aus Gips mit Trockenblumen verzieren . Finaler Workshop: „Makramee“ – dekorative Wandbehänge knüpfen (20 Euro; 15.30 bis 17 Uhr).

Die Tickets für die Ausstellung Wat-kreativ sind nach Angaben des Veranstalters bereits in den Preisen für die Workshops enthalten. Interessierte können sich – oder ihre Kinder – unter folgender Website zu den Kursen anmelden: www.bit.ly/WAT-kreativ2024.

Erwachsene bekommen für drei Euro Zutritt zur Wat-kreativ 2024. Ebenfalls darin inkludiert: ein Los für die Tombola. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre können kostenlos mit zur Ausstellung kommen.