Bochum. Auf der A40 zwischen dem Ruhrpark in Bochum und dem Indupark in Dortmund wird neuer Asphalt eingebaut. Sämtliche Spuren werden tagelang gesperrt.

Die A40 in Bochum und Dortmund wird im kommenden Mai in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Autobahn GmbH wird dort rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) in Deutschland einen neuen offenporigen Asphalt (OPA) aufbringen, auch Flüsterasphalt genannt.

Wie Autobahn-Sprecher Anton Kurenbach der WAZ sagte, geht es um den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bochum-Werne (Ruhrpark) und Dortmund-Kley (Indupark). Geplant ist, dass zwischen dem Mittwochabend, 8. Mai, 20 Uhr, und Montag, 13. Mai, 5 Uhr, die beiden Fahrbahnen in Fahrtrichtung Dortmund abgeriegelt werden. In dieser Zeit bleiben die Fahrbahnen in Richtung Essen weiter geöffnet, werden aber am darauffolgenden Pfingstwochenende gesperrt: zwischen Freitag, 17. Mai, 20 Uhr und Dienstag, 21. Mai, 5 Uhr.

Mehr zum Thema

Flüsterasphalt kann aus technischen Gründen nur bei trockenem Wetter aufgebracht werden. Außerdem muss dies in einem einzigen Stück erfolgen. Sollte es an den geplanten Wochenenden nass sein, sind die beiden nächsten Wochenenden Ende Mai/Anfang Juni für die Arbeiten geplant.

Der Verkehr wird über die A43, A448 und A45 umgeleitet. Dies geschieht ab dem Bochumer Kreuz beziehungsweise ab dem Kreuz Dortmund-West.

Eine weitere, viel längere Vollsperrung auf der A40 in Bochum (und dies in beiden Richtungen gleichzeitig) steht zwischen dem kommenden August und November an. Dann wird die marode Schlachthofbrücke in Bochum-Hamme abgerissen und erneuert.