Bochum. Verdi ruft bundesweit zum Warnstreik auf. Busse und Bahnen in Bochum fahren an zwei Tagen nicht. Fridays for Future schließt sich dem Protest an.

Der Nahverkehr in Bochum und Umgebung kommt wieder zum Erliegen: Für Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, hat die Gewerkschaft Verdi zum bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen – davon sind auch Passagiere der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra) betroffen. Gleichzeitig meldet die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future eine „Marathondemonstration“ an, der sich Verdi ebenfalls anschließt.

Vom frühen Morgen des Donnerstags bis in die Nacht auf Samstag, 2. März, bietet die Bogestra keine Bus- und Bahnfahrten an. „Betroffen sind davon auch die Nachtexpress-Fahrten in der Nacht von Freitag auf Samstag“, heißt es. Hinzu kommt: Es fahren keine Drittunternehmen im Auftrag der Bogestra in demselben Zeitraum. Auch Schulbusfahrten am Donnerstag und Freitag fallen also aus.

Mehr Nachrichten aus Bochum – lesen Sie auch:

Kundinnen und Kunden haben durch den Streik kein Recht mehr auf verlässlichen und pünktlichen Transport durch den Verkehrsdienstleister. „Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht“, so die Bogestra. Wer sich während des Streiks an die Kundencenter wendet, steht vor verschlossenen Türen. Stattdessen können Fragen kostenlos an die folgende Service-Nummer gerichtet werden: 0800/6504030.

Bogestra streikt gemeinsam mit Fridays for Future Bochum

Unter dem Motto „#WirFahrenZusammen“ hat die Bewegung Fridays for Future Bochum gemeinsam mit der Bogestra zum (Klima-)Streik aufgerufen. Folgendes ist für Freitag, 1. März, geplant: „Zusammen mit Beschäftigten der Bogestra wird sich dafür ab 14 Uhr eine Marathondemonstration am Rathaus formieren“, erklärt Fridays for Future Bochum. Und weiter: „Die Demonstration soll dabei wie bereits gewohnt erst über den Ring ziehen.“

Begründet werde diese spezielle Aktionsform in einem Mangel an Klimaschutz. Fridays for Future kritisiert hierbei besonders den Bereich der Mobilitätswende. Hierbei seien sie sich mit den Beschäftigten der Bogestra einig: „Ohne eine Verbesserung der Situation im ÖPNV wird die Mobilitätswende nicht funktionieren.“ Aufgrund von Sparmaßnahmen sei die Branche nicht attraktiv genug für neue Arbeitskräfte und Beschäftigte müssten immer länger arbeiten. Eine Unterschriftensammlung soll hierfür zu Beginn der Demonstration am Rathaus an die Politik übergeben werden.