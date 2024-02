Bochum-Wattenscheid. Schrecklicher Fund in einer Bochumer Wohnung: Eine Mutter hat die Leichen ihrer Tochter (19) und ihres Freundes entdeckt. Wohl ein Unglücksfall.

Zwei junge Menschen sind am Donnerstag (22.) in einer Wohnung in Bochum tot aufgefunden worden. Es handelt sich um eine 19-jährige Frau und ihren 22-jährigen Freund.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, wurden die Leichen von der Mutter der jungen Frau um kurz vor 11 Uhr in deren Wohnung in Günnigfeld entdeckt. Es wurde zwar eine Mordkommission eingerichtet, dennoch soll nach bisherigen Erkenntnissen kein Verbrechen vorliegen.

Möglicherweise hat das Paar aus Bochum verbotene Substanzen eingenommen

Es scheine sich um einen Unglücksfall zu handeln, bei dem es um die Einnahme von verbotenen Substanzen gehe, sagte ein Polizeisprecher zur WAZ. Nähere Informationen werden im Laufe des Tages erwartet.

Die 19-Jährige ist bereits am Donnerstagabend obduziert worden. Dabei haben die Rechtsmediziner keine Gewalteinwirkung am Körper festgestellt. Der 22-Jährige wird am Freitagvormittag obduziert.

